Fca, Ft: addio al diesel sulle auto passeggeri entro il 2022

Fiat Chrysler chiuderà con i motori diesel sulle auto passeggeri entro il 2022 , in seguito al crollo della domanda e all'aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni.

La notizia viene pubblicata sul "Financial Times", che cita alcuni fonti secondo le quali Fiat Chrysler Automobiles annuncerà la decisione ufficialmente alla presentazione del piano industriale di giugno.



Nel dopo Marchionne quindi ci sarà spazio per innovazioni radicali e una sempre maggiore attenzione per i motori amici dell'ambiente. Non è ancora noto il nome di chi seguirà questa delicata transizione. L'Ad che ha rilanciato l'ex Lingotto ha infatti confermato l'uscita di scena nel 2019 ma non ha annunciato il nome del suo "erede". Al momento si sa soltanto che sarà un dirigente già presente in azienda, in nome della massima continuità.