Fca, Delrio: "Richiesta Berlino inaccettabile, non riceviamo ordini"

"E' una proposta irricevibile, non si danno ordini ad un Paese sovrano come l'Italia". Così il ministro dei Trasporti Graziano Delrio commenta la richiesta della Germania di richiamare alcuni modelli del gruppo Fca. "L'autorità di omologazione italiana è quella deputata a stabilire la correttezza dei dispositivi e noi l'abbiamo stabilita, esattamente come loro hanno stabilito le irregolarità sulla Volkswagen", aggiunge.