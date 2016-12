Eurostat: ferma la crescita economica in Italia, in calo quella dell'Unione Europea

Si conferma il rallentamento della crescita economica nell'area euro e la battuta d'arresto in Italia. Lo riporta Eurostat, secondo cui nel secondo trimestre il Pil complessivo dell'Unione valutaria ha segnato una crescita dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte del più 0,5% segnato nel primo trimestre. In Italia, ricorda Eurostat, nel secondo trimestre il Pil non ha segnato aumenti rispetto ai precedenti tre mesi.