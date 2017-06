Eurostat, boom di occupati in Ue ed Eurozona: è record

In Europa si è registrato un boom degli occupati nel primo trimestre 2017: sono 234,2 milioni nell'Unione europea, di cui 154,8 milioni nell'Eurozona. Lo comunica l'Eurostat, sottolineando che si tratta del "più alto livello di sempre per entrambe le aree". In percentuale, l'occupazione è salita di 0,4% sia nell'Eurozona che nell'Ue-28, stabile rispetto al trimestre precedente. In Italia l'incremento è stato invece dello 0,3% sull'ultimo trimestre 2016.