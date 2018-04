Etichette cibi, da giovedì obbligo di indicare lo stabilimento di produzione

Scatta da giovedì l'obbligo di indicare, nell'etichetta degli alimenti, la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. In caso di inadempimento, previste sanzioni che vanno da 2mila ai 15mila euro. "Questa norma - spiega la Coldiretti - è sostenuta dai consumatori che per l'84% ritengono fondamentale conoscere, oltre all'origine degli ingredienti, anche il luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione".

Secondo l'associazione è però necessario un ulteriore passo avanti, ovvero l’indicazione obbligatoria in etichetta per tutti gli alimenti anche dell’origine degli ingredienti. La Coldiretti afferma infatti che sia proprio l'origine dei cibi a determinare le scelte di acquisto del 96% dei consumatori. "Due prosciutti su tre venduti oggi in Italia provengono da maiali allevati all’estero - si legge sul sito dell'associazione - senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta dove non è ancora obbligatorio indicare l'origine, come avviene anche per il fiume di 200 milioni di chili di succo di arancia straniero che valica le frontiere e finisce nelle bevande all'insaputa dei consumatori perché l'etichetta non lo dice".