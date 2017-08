Enac, a 20 anni dalla sua nascita cambia pelle

In occasione dei 20 anni dall'istituzione dell'Ente Nazionale per l’AviazioneCivile, Enac, il Centro Studi Demetra con la Fondazione 8 ottobre 2001, hanno organizzato a Roma una tavola rotonda, con i massimi esperti del trasporto aereo, per discutere l’ipotesi di trasformazione dell’Enac in Ente pubblico economico, prendendo come base di discussione il volume di Pierluigi Di Palma, presidente del Centro Studi Demetra, su "Governance del Trasporto Aereo - trasformazione giuridica dell'Enac".

Il volume - decima pubblicazione della collana del Centro Studi Demetra “I Quadernidell’Aviazione Civile” – si propone di fornire elementi utili per effettuare una riorganizzazione della Governance del trasporto aereo e per consentire, in particolare, all’Enac, oggi fortemente penalizzato dal blocco delle assunzioni e da una serie di interventi normativi indistintamente finalizzati alla spending review delle P.A., di svolgere, con una maggiore e migliore flessibilità operativa, il ruolo di Autorità dell’aviazione civile.



L’evento organizzato da Demetra, giunto alla XII edizione, è stato moderato dallo stesso autore della pubblicazione, Pierluigi Di Palma, e si è aperto con i saluti di Elena Centemero della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha sottolineato l'importanza del Centro Studi nel suo ruolo di perno e di riferimento per l’intero comparto, e la proficua collaborazione con la Fondazione 8 Ottobre 2001, che unisce tutti i familiari delle vittime del tragico incidente di Linate.



La tavola rotonda, introdotta dalla relazione introduttiva del direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta, ha visto la partecipazione dei massimi esperti del settore. In apertura è intervenuto il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini, che, dopo aver ribadito l’impegno del governo a prestare particolare attenzione al settore del trasporto aereo e il fondamentale ruolo dell’Enac quale Autorità tecnica di settore, ha consegnato il IV Premio del Comparto aerospaziale, elargito annualmente dal Centro Studi Demetra, al presidente di Aeroporti di Roma Antonio Catricalà.



Dopo l’intervento di Antonio Catricalà sono intervenuti tra gli altri Vito Riggio, presidente dell’Enac e Marco Filippi, membro dell’8° Commissione del Senato. Gli autorevoli giuristi ed economisti intervenuti hanno, ciascuno dal proprio punto di vista, tutti concordato sull’opportunità e/o sulla necessità di un cambiamento della Governance del trasporto aereo, attraverso la trasformazione dell’Enac in Ente pubblico economico.