Dombrovskis: referendum non valido

"Il referendum non è veramente valido perché si chiede di votare su un programma che non esiste più e su una proposta vecchia, quindi è più un segnale politico": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Secondo Dombrovskis per la ristrutturazione del debito greco "c'è sempre stata apertura da parte dell'Eurogruppo, sin da da novembre 2012" e questo "è stato indicato alle autorità greche anche nei recenti negoziati".