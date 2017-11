Dl fisco, sconti sull'affitto più facili per gli studenti fuori sede

Sarà più facile ottenere le detrazioni per gli studenti fuori sede che prendono in affitto un appartamento. Un emendamento al decreto legge fisco approvato in commissione Bilancio prevede che, per poter usufruire degli sconti, si risieda ad almeno 100 km di distanza dall'università scelta, ma non è più necessario che ateneo e comune di residenza siano in province diverse. La distanza viene dimezzata se gli studenti risiedono in montagna o zone disagiate.