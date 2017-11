Dl fisco, bollette tlc mensili: escluse promo temporanee

Si va verso lo stop definitivo per le bollette delle telecomunicazioni a 28 giorni. La riformulazione dell'emendamento di Stefano Esposito (Pd) al Dl fisco prevede la fatturazione mensile per tutti i contratti, compresi i clienti business. Ad essere escluse saranno solamente le offerte promozionali temporanee e non rinnovabili, come ad esempio quelle estive o di durata limitata, di 2 o 3 settimane.