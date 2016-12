Def,maggioranza: governo ponga innalzamento deficit nel documento Ue

Il governo "valuti l'opportunità di innalzare" il deficit "già nel Documento programmatico di bilancio da inviare all'Ue". Lo auspica il Parlamento in una risoluzione di maggioranza che "impegna" l'esecutivo a inserire nel Def "l'obiettivo di indebitamento netto per il 2017" fino allo 0,4% del Pil" in vista di misure per territorio, infrastrutture scolastiche, emergenza migranti, "ferma restando una valutazione prudenziale della crescita del Pil".