Davos, Padoan: "Problemi Ue nascono a Bruxelles e Francoforte"

Il ministro è intervenuto durante un dibattito sulla classe media per precisare che l'insoddisfazione, la disillusione per il futuro e la delusione per le prospettive proprio da parte della classe media "vengono espresse dicendo no a qualsiasi cosa i leader politici suggeriscano" e in queste condizioni "individuare delle soluzioni è più difficile che dire no". "E' il segno - ha quindi affermato - di una crisi che richiede il ripensamento della leadership".



Sfida alla mancanza di visione della Ue - "I policy makers - ha poi ripreso - devono avere la visione necessaria per attivare gli attori dell'economia, tuttavia specialmente in Europa manca quella visione e questa è la sfida che Brexit e Trump ci lanciano. Mi dispiace essere pessimista, ma è così".



E ha aggiunto: "Dobbiamo rendere il populismo seriamente, anche perché quelli che lo votano, in molti casi, sono brave persone, preoccupate sul futuro dei loro ragazzi, sull'educazione, sulla sicurezza. E vanno presi molto seriamente". Dal populismo però, ha precisato, non arrivano risposte, perché, ha spiegato, "le soluzioni sono complicate e ci vuole tempo per risolvere i problemi".



"L'Italia va avanti con le riforme strutturali" - Il Paese, ha continuato, sta proseguendo le sue riforme strutturali ma i media, dopo l'approvazione dei provvedimenti del governo, stanno trascurando la parte cruciale dell'applicazione, l'unica che fa veramente la differenza in termini di risultati e di successiva ricaduta politica. "Stiamo continuando la nostra strategia delle riforme in Italia - ha affermato Padoan - malgrado ciò che spesso leggo qui. Una cosa bella delle riforme strutturali è che hanno un aspetto relativo agli affari pubblici, quando la riforma viene votata e incassa i titoli dei giornali. Ma il giorno dopo inizia il duro lavoro, perché bisogna attuarle le riforme e ovviamente gli organi d'informazione, scusatemi, non sono interessati nell'attuazione che è ciò che fa la differenza e che, con un ritardo temporale, forse di pochi anni, saranno auspicabilmente riconosciute in termini di sostegno politico".



Moscovici: spiace per Italia ma margini deficit ridotti - "Mi spiace per l'Italia e per Pier Carlo (Padoan) ma altri Paesi hanno grandi surplus esterni" mentre l'Italia non ha altrettanti margini di bilancio che consentano la flessibilità che chiede. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici spiegando il braccio di ferro con l'Italia sui conti ed in particolare la richiesta di rientro sui 0,2 punti di deficit.



Lagarde: "Serve più redistribuzione dei redditi" - Anche il direttore generale del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde ha detto che è tempo di ripensare profondamente le politiche economiche e monetarie, di fronte alla chiara risposta di protesta e delusione della classe media che arriva dai risultati politici in Usa o Europa. "Probabilmente - ha spiegato - questo significa che ci vuole una maggiore redistribuzione dei redditi di quanta ne abbiamo oggi".



Ironica su Trump: "Aspettiamo il suo programma, se ne ha uno" - A due giorni dal giuramento di Donald Trump alla Casa Bianca, ha poi aggiunto, suscitando qualche risata: "Non vorrei commentare sulle politiche del presidente eletto. Non abbiamo informazioni dettagliate sul programma.... se c'è un programma".