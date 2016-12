Crisi, Moody's: "La crescita dell'Italia per il 2015 è ancora incerta"

18:21 - L'Italia rischia una crescita zero nel 2015. Lo sostiene Moody's, secondo cui il prossimo anno si registrerà una variazione del nostro Pil tra -0,5% e +0,5% . Stando al rapporto "Global Macro Outlook", la prospettiva è la stessa anche per l'anno in corso. L'agenzia di rating promuove però le riforme: "Avranno un impatto positivo, ma solo col tempo. Nel breve termine ci aspettiamo un ulteriore aumento della disoccupazione, che indebolirà i consumi".

"Le riforme economiche realizzate nei paesi 'periferici' e, più di recente, in Francia e Italia, avranno un impatto positivo ma graduale", sottolinea Moody's.