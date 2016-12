Crescita debole, ancora incerta la ripresa economica mondiale

Il rallentamento dell'economia statunitense è in realtà il riflesso dell'economia globale che appare in affanno: la crescita nel 2016 si fermerà al 3,1%. Per l'Eurozona è attesa una crescita dell'1,7% quest'anno e dell'1,5% nel 2017, con la Germania che metterà a segno +1,7% e +1,4%, la Francia +1,3% e la Spagna registrerà valori più alti di quelli italiani (per il nostro paese, anzi, le stime sono al ribasso: 0,8% nel 2016, 0,9% nel 2017).



Analizzando, perciò, il trend dell'ultimo periodo, come osserva l'Istat nella consueta nota economica, a livello internazionale è proseguita la fase di decelerazione degli scambi mondiali e, quindi, di rallentamento dell’attività economica nell’area euro.



Nello specifico, nell'Eurozona, la crescita economica ha registrato un rallentamento: nel secondo trimestre la produzione industriale ha mostrato una contrazione (-0,3%), che si è continuata poi ad osservare ancora a luglio (-1,1% su base congiunturale). Tuttavia, segnali cautamente positivi sono giunti dal mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione stabile in agosto, allo stesso livello degli ultimi quattro mesi (10,1%). Ma è evidente, in ogni caso, la debolezza della ripresa.



Nelle ultime ore si era vociferato di un possibile allentamento da parte della Bce del programma quantitative easing, il cui obiettivo è contrastare i rischi di deflazione. Il meccanismo che s'innesca in questi casi – ovvero la discesa dei prezzi al consumo per un periodo prolungato –, ha effetti negativi sulle economie, in particolare su crescita e occupazione. La stessa Bce ha smentito le indiscrezioni (che subito hanno avuto un impatto sui mercati), ma il Fmi ha ribadito che in caso di mancata risalita dell'inflazione – un lieve aumento è stato rilevato a settembre – non è da escludersi un maggiore stimolo monetario.