Credito al consumo in forte crescita a inizio

Già nel corso del 2016, spiegano i centri studi, le erogazioni di credito al consumo si sono riportati su livelli prossimi ai livelli pre-crisi, riportando una crescita dei flussi finanziati del 16,3% rispetto al 2015. Un aumento che, sebbene in lieve rallentamento, è proseguito anche all’inizio di quest’anno, segnando nel primo trimestre una crescita del 15,4%.



In particolare, si legge nella nota congiunta, la crescita totale dei flussi è legata in larga parte all’aumento dei crediti concessi per finanziare l’acquisto di auto o moto direttamente presso i concessionari, aumentati del 26,1%. Importante, visto che rappresentano la quota più marcata dei crediti concessi, anche la crescita dei prestiti personali: +14,7% nell’arco dell’intero 2016 e +22.8% nei primi tre mesi de 2017 solo stesso periodo di un anno prima. In calo, invece, i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni come arredo, elettronica, viaggi o altro, scesi del 7,3%.



Ottimo risultato ha poi interessato i mutui finalizzati all’acquisto di abitazioni, cresciuto del 31,7% nel corso del 2016 per poi rallentare leggermente ad un +25,8% a inizio 2017. In frenata invece le surroghe che, dopo il lieve -0,1% registrato a fine anno, al termine del primo trimestre si sono mostrate in calo di ben 27,5 punti percentuali.