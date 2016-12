Confindustria: "In Italia ci sono 4,6 milioni di poveri assoluti, +157% dal 2007"

I poveri assoluti in Italia sono 4,6 milioni, soprattutto tra i giovani e al Sud. A lanciare l'allarme è il Centro Studi di Confindustria che negli ultimi scenari economici rileva un aumento del 157% rispetto al 2007. Ci troviamo in un contesto di "arretramento del benessere e di sfilacciamento sociale e politico che non ha precedenti nel dopoguerra", sottolineano gli economisti di viale dell'Astronomia.