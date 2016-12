Confcommercio: consumi in crescita a luglio

In particolare, si osserva dalle tabelle, l’indicatore relativo ai consumi di servizi conferma l’andamento congiunturale positivo intrapreso in aprile quando, con una variazione nulla, si invertì la rotta rispetto al -0,7% del mese precedente. A maggio l’indicatore ha poi iniziato a crescere mettendo a segno un +0,2%, accelerando al +0,4% a giugno e nuovamente a luglio con un +0,6%.



Diverso il discorso per i consumi di beni. Era da febbraio, infatti, che l’indicatore non riportava una variazione positiva (quando la Confcommercio indicò un +0,7%). A marzo si registrò infatti un -0,3%, ad aprile una variazione nulla, a maggio un -0,1% e a giugno -0,3%. Le ultime rilevazioni indicano invece, per luglio, un +0,1%. Nonostante ciò i consumi di alimentari e bevande rimane in territorio negativo: -0,2% dopo la crescita zero di maggio e giugno e il -0,4% e il -0,1% di marzo ed aprile.



Risultati che hanno comportato un aumento congiunturale dell’indice generale dello 0,2% dopo il -0,1% di giugno, le variazioni nulle di aprile e maggio e il -0,4% di marzo. In particolare i beni e servizi ricreativi hanno riportato un +0,2%, gli alberghi, pasti e consumazioni fuori casa un +0,6%, i beni e servizi per le comunicazioni un +0,2%, quelli per la casa un +0,6% mentre gli alimentari le bevande e i tabacchi un +0,7%. Non si muovono, invece i consumi di beni e servizi per la cura della persona mentre diminuiscono dell’1,2% quelli per la mobilità e dello 0,1% l’abbigliamento e le calzature.



Il confronto tendenziale mostra una crescita dell’1,1% per i consumi di servizi e un -0,6% per quelli di beni. Di conseguenza l’indicatore dei consumi della Confcommercio per il mese di luglio riporta un calo dello 0,1%. In questo caso mostrano progressi beni e servizi ricreativi (+0,6%), alberghi, pasti e consumi fuori casa (+0,7%), beni e servizi per la casa (+0,6%), abbigliamento e calzature (+0,1%) e alimentari, bevande e tabacchi (+0,5%). In calo dello 0,8%, invece, i beni e servizi per la mobilità, dello 0,5% i beni e servizi per le comunicazioni dell’1,6% i beni e servizi per la casa.