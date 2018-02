Commercio al dettaglio: in calo i volumi venduti nel 2017

Anche il confronto con lo stesso mese di un anno fa evidenzia un andamento negativo: rispetto a dicembre 2016 i volumi di vendita sono scesi di quasi un punto percentuale (-0,9%, di cui -0,4% per i prodotti alimentari e -1,1% per quelli non alimentari), mentre il valore ha riportato una flessione dello 0,1% (-0,7% per i prodotti non alimentari e +1,2% per quelli alimentari).



Per quanto riguarda il confronto trimestrale, le rilevazioni dell’Istat mostrano una flessione rispetto al trimestre luglio-settembre di 0,2 punti per i volumi e un aumento dello 0,1% del valore.



Una chiusura d’anno poco incoraggiante quindi, che di conseguenza si è riversata sull’andamento complessivo del 2017. Se da un lato, infatti, l’aumento dell’1% che ha interessato il valore delle vendite alimentari (bilanciato negativamente dal -0,2% che ha interessato quelle di prodotti non alimentari) ha comportato un aumento del valore delle vendite totali dello 0,2%, dall’altro i volumi sono stati interessati da una nuova flessione, -0,6% (-0,9% per gli alimentari e -0,3% per i non alimentari).



Dall’analisi sulle forme distributive si può notare come a fronte del +1,4% messo a segno dalla grande distribuzione (+1,6% alimentari e +0,9% non alimentari), le imprese operanti su piccole superfici abbiano invece riportato una diminuzione delle vendite piuttosto marcata (-0,8%, riflettendo il -1,1% degli alimentar e il -0,7% de non alimentari).



Per le imprese di grande dimensione (con almeno 50 addetti) le vendite sono aumentate dell’1,7% nell’arco del 2017, mentre per le aziende di dimensioni più piccole (fino a cinque addetti) si rileva un calo del 2,3%. Sostanzialmente stabili (+0,1%) le vendite delle imprese con un numero di addetti compreso tra le sei e i 49 anni.