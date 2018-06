Codacons: italiani pagano carburanti 11,7% in più di altri europei

Gli italiani pagano la benzina l'11,7% in più rispetto alla media europea. Lo denuncia il Codacons, precisando che il divario con gli altri Paesi è destinato a crescere nei prossimi giorni. "Per il gasolio, il cui prezzo medio Ue si ferma a 1,333 euro/litro, i listini sono più cari dell'11,3%. Per un pieno di benzina un italiano spende quindi 8,5 euro in più rispetto alla media europea e 7,5 euro in più per un pieno diesel", spiega l'associazione.