Case vacanza, le più care a Santa Margherita Ligure e Forte dei Marmi

Cala il prezzo delle case vacanza - Il range dei prezzi per le case vacanza resta comunque molto ampio: si va dai 14.500 euro al metro quadrato delle mete più ambite, ai ben più abbordabili 400 euro per immobili in periferia a Serra San Bruno (VV) o Porto Rosa (ME). Il prezzo medio per l'acquisto di un'abitazione turistica in Italia è di 2.360 euro al metro quadrato commerciale, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in calo: il dato medio segna un -5,0% annuo.



Tiene solo l'Umbria - Le regioni dove si è registrato il calo maggiore sono l'Abruzzo (-9%) e la Calabria (-7,5%), seguite da Basilicata, Marche e Molise, che registrano un -6%. La maggioranza delle regioni (9 su 20) ha fatto segnare una diminuzione dei prezzi in linea con quello medio nazionale (-5%). Solo l'Umbria presenta valori di compravendita pressoché analoghi a quelli del 2014 (-0,6%). Nelle località marine, il calo maggiore dei prezzi medi di compravendita di appartamenti nel 2015 si registra in Abruzzo (-9,7%), mentre tra le località di montagna o lago la maggiore variazione negativa è in Calabria (-9,5%).



Le località più ambite - La top 15 delle località più care ha visto negli ultimi dodici mesi ben poche novità. Santa Margherita Ligure si conferma in cima con 14.500 euro a metro quadrato, seguita da Forte dei Marmi con 14.000 e Capri con 13.500. Spazio poi alle più rinomate località montane: Madonna di Campiglio, Courmayeur e Cortina D'Ampezzo. New entry Sirmione, sul Lago di Garda, mentre Sestri Levante e Ortisei guadagnano una posizione rispetto alla classifica dello scorso anno.