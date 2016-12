Brexit: S&P's taglia rating alla Gran Bretagna: perde la tripla A

L'esito del voto sulla Brexit costa caro al debito pubblico della Gran Bretagna che perde il giudizio "tripla A". Standard & Poor's ha tagliato il rating del Paese di due gradini, da AAA a AA, con l'outlook che resta negativo. Il taglio "riflette i rischi di un marcato peggioramento circa le condizioni di finanziamento" per Londra oltre a "rischi per le prospettive economiche, di bilancio e per il ruolo della sterlina come valuta di riserva".