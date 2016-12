La decisione dei britannici di uscire dall’Ue potrebbe provocare una contrazione dell'export italiano in Gran Bretagna, che nel 2015 ha toccato un valore complessivo di 22,4 miliardi di euro. Auto, abbigliamento, forni, medicinali, vini, mobili e calzature sono i principali beni che esportiamo nel Regno Unito. E' il Nordest con 7,9 miliardi di euro la macro area più interessata dalle esportazioni. La Cgia: "Difficile prevedere cosa potrà accadere".

Le importazioni hanno raggiunto quota 10,5 miliardi, con un saldo commerciale positivo e pari a 11,9 miliardi di euro. Dalla Cgia segnalano che l’export verso Londra è stato pari al 5,4 per cento del totale e nell'ultimo anno le vendite nel Regno Unito sono aumentate del 7,4 per cento. Difficile capire in che misura la Brexit potrà incidere sul settore commerciale.