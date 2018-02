Borsalino, Gdf sequestra il marchio: ora si può vendere

La Guardia di finanza, su richiesta della procura di Alessandria, ha sequestrato il marchio Borsalino . Lo si apprende da ambienti vicini all'azienda, dichiarata fallita a fine 2017. Erano stati i curatori fallimentari, Stefano Ambrosini e Paola Barisone, ad attivarsi per il sequestro, autorizzati dal giudice delegato al fallimento. Il sequestro scongiura il trasferimento del brand a terzi e consente ai curatori di mettere in vendita l'azienda.

Dopo il crac l'azienda è in cerca di un acquirente ma dopo la mossa della Procura potrà finire sul mercato anche il brand, in questo momento detenuto da Haeres Equita, la società dell’imprenditore svizzero Philippe Camperio.



Chi rileverà Borsalino potrà ora avere anche lo storico marchio che aveva fatto impazzire personaggi del calibro di Winston Churchill, Ernest Hemingway, Humphrey Bogart, Gabriele D’Annunzio, Marcello Mastroianni



Bisognerà aspettare la conclusione della vicenda giudiziaria e molto dipenderà dall'atteggiamento di Haeres, il cui contratto d'affitto scade a giugno e solo a quel punto potrà essere bandita la gara.



In attesa di quel momento, ci sono state manifestazioni di interesse da parte di una decina di realtà, sia italiane sia straniere, tutte disposte a fare cospicui investimenti e a rilanciare il marchio più famoso nel settore , ma sempre e solo a condizione di poter spendere sul mercato quel nome - Borsalino - che è diventato sinonimo di cappello di alto profilo e di Made in Italy. Basti pensare che per creare uno dei loro cappelli iconici servono 52 passaggi e sette settimane di lavorazione.