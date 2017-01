Borsa, Tokyo chiude in forte calo

Chiusura in forte calo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che ha perso 582,73 punti (-3,06%) a quota 18.450,98. E, dopo lo stop provvisorio di 15 minuti, sono state chiuse per il resto della giornata le Borse di Shanghai e Shenzhen a causa del crollo del 7% dell'indice comune Csi300.