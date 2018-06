Borsa, Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib a -2,02%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,02% a 21.673 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,90% a quota 23.893 punti. Seduta negativa anche per gli altri principali listini europei: Parigi ha perso l'1,05% a 5.315 punti, Londra è scesa dello 0,93% a 7.556 punti, mentre Francoforte ha registrato un -1,48% a 12.507 punti.