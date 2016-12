Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -1,22%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,22% a 16.269 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,08% a 17.897 punti. Male il comparto del credito, con Banco popolare (-4,69%) e Banca popolare di Milano (-4,61%) tra i titoli peggiori.