Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,21%

Apertura in positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,21% a 21.753 punti. Positive anche le altre Borse europee, con gli investitori ottimisti in vista dei verbali della Bce. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In positivo Francoforte (+0,38%), Parigi (+0,29%), Londra (+0,25%) e Madrid (+0,42%).