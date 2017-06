Borsa, Milano chiude in rosso: Ftse Mib perde l'1,15%

Chiusura in negativo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,15% a 21.318,58 punti, appesantito dallo stacco dei dividenti di 20 titoli del paniere principale. Segno meno anche per il Ftse All Share, che perde l'1,01% a 23.531,66 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,23% a 34.891,31 punti.