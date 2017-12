Borsa, Milano chiude in ribasso: Ftse Mib -1,44%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano, peggior Piazza d'Europa, con il Ftse Mib che cede l'1,44% a 22.400 punti. Male il settore bancario: Bper (-6,4%), Unicredit (-4,6%), Banco Bpm (-4,5%) e Ubi (-4%). Miglior tenuta relativa per Intesa, che termina in calo solo dell'1,1%. Altri titoli in rosso Telecom (-3%), Moncler (-2,8%) e A2a (-2,6%). Segno più invece per Cnh (+1%), Stm (+0,8%) e Generali (+0,5%).