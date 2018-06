Borsa, Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,54%, All Share +0,54%

Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,54% a 23.216 punti, mentre l'All Share ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 25.421,64 punti, nell'attesa di sviluppi dell'iter per la formazione di un governo M5S-Lega. Tra le blue chip in luce FinecoBank (+3,2%), Brembo (+3,3%), Azimut (+2,3%), Saipem (+2,5%), UniCredit (+2,4%), Ubi (+2,3%), Italgas (+1,7%). Pesanti Moncler (-2,7%) e Prysmian (-1,6%).