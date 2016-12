Borsa, Milano chiude in negativo: Ftse Mib -0,95%

Chiusura di seduta in negativo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha perso lo 0,95% a 16.474 punti. Male anche le altre Borse europee: in negativo Parigi che perde lo 0,6%. Giù anche Francoforte e Londra, in calo dello 0,4%. Nel Vecchio Continente il settore informatico ha subito le maggiori perdite e cede l'1,27%.