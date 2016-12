Borsa, Milano apre in rialzo: Ftse Mib +0,24%, All Share +0,20%

Avvio in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che guadagna lo 0,24% a 17.181,70 punti e l'All-Share lo 0,20% a 18.850,66 punti. Apertura positiva per Mps, che fin da subito ha guidato il listino, arrivando a toccare un rialzo quasi del 9%. Il titolo è stato sospeso in asta di volatilità e poi riammesso alle contrattazioni, guadagnando il 15%.