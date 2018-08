Borsa, Milano apre in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,27%

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,27% a 20.471 punti. Atlantia non riesca a fare prezzo e cede il 9% teorico. Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob, sconta la decisione del governo di proseguire con la revoca della concessione autostradale dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Apertura in rialzo per le altre Borse europee: Francoforte +0,39%, Parigi +0,29% e Londra +0,20%.