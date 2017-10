Borsa, Milano apre in leggero rialzo: Ftse Mib a +0,16%

Apertura in leggero rialzo per la Borsa di Mialno. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in recupero dello 0,16% a 22.436 punti. Avvio di seduta in cauto rialzo per le banche italiane, nonostante Moody's abbia mantenuto le prospettive negative sul nostro sistema bancario a causa del peso degli Npl sui bilanci.