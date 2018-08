Borsa: Milano apre in calo dello 0,13%, Atlantia rimbalza a +3%

Avvio debole per la Borsa di Milano. A pochi secondi dall'apertura, il Ftse Mib è in calo dello 0,13% a 20.468 punti. Occhi puntati sul titolo Atlantia, dopo il crollo del 22% registrato ieri. La controllante di Autostrade per l'Italia guadagna il 3% a 18,87 euro.