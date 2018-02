Borsa chiude in negativo trascinata da banche: Ftse Mib -1,35%

Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,35% a 22.034 punti. Mercati azionari europei di nuovo deboli: Londra ha segnato un calo finale dello 0,1%, Francoforte ha perso lo 0,7% e Parigi lo 0,6%. Seconda giornata consecutiva pesante per Monte dei Paschi in Borsa: il titolo ha chiuso in calo del 5,29% a 3,4 euro, portando al 10% il ribasso dei primi due giorni della settimana.