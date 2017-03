Bollette, Autorità per l'energia: da aprile +2,9% luce, -2,7% gas

A partire da aprile le bollette elettriche subiranno un aumento del 2,9%, mentre diminuiranno del 2,7% quelle del gas. Lo comunica l'Autorità per l'energia, precisando che sulla luce pesano i rialzi di inizio d'anno nel mercato all'ingrosso. Per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo tra l'1 luglio 2016 e il 30 giugno 2017 sarà di 505,54 euro (+0,7% rispetto ai 12 mesi precedenti), mentre per il gas sarà di circa 1.029 euro (-4,4%).