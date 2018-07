Bce, tassi invariati fino all'estate del 2019 | Draghi: "Crescita Eurozona ampia e solida"

Tutto confermato, come da attese, dal Consiglio direttivo della Bce. L'istituto centrale ha ribadito l'intenzione di concludere con il prossimo dicembre il programma di acquisto di titoli di stato, il cosiddetto "Quantitative easing", che da ottobre verrà ulteriormente ridotto a 15 miliardi di euro al mese dai 30 miliardi attuali. Al tempo stesso, la Bce ha anche confermato l'intenzione di mantenere invariati i tassi di interesse "almeno fino all'estate 2019 e in ogni caso finchè sarà necessario" per la normalizzazione dell'inflazione.

L'Euro è più forte che mai - Nel sesto anniversario dal "whatever it takes", frase pronunciata da Draghi il 26 luglio 2012 con la quale iassicurò qualsiasi intervento per la tenuta dell'euro durante la grande crisi finanziaria, il numero uno della Bce ha ricordato che "oggi l'euro poggia su basi molto più solide di allora" e che l'istituzione "è una banca centrale diversa, con un insieme di strumenti di politica monetaria molto più ricco". Draghi ha voluto però precisare che la Bce non si fissa obiettivi sui livelli di cambi dell'euro rispetto alle altre maggiori valute globali. Tuttavia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo ha notato come nell'ultimo anno e mezzo l'euro abbia mostrato un "considerevole" apprezzamento a dispetto degli ampli stimoli monetari.