Bce: ripresa robusta, ma il Quantitative easing ancora necessario

La ripresa continua ad essere "robusta e generalizzata nell'area dell'euro". Lo scrive la Bce nel bollettino economico, notando tuttavia che manca ancora una "dinamica dei prezzi più vigorosa" e che la bassa inflazione di fondo dovrebbe aumentare "solo gradualmente". Per questo motivo, si legge sempre nel rapporto, la Bce promette di continuare il Quantitative easing "finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi coerenti".

"I consumi privati sono sostenuti dagli incrementi dell'occupazione, che a loro volta beneficiano delle passate riforme del mercato del lavoro e dall'aumento della ricchezza delle famiglie. Inoltre, la ripresa mondiale dovrebbe sostenere sempre di più il commercio internazionale e le esportazioni dell'area dell'euro", sottolinea l'Eurotower.



"Le prospettive di crescita economica continuano a essere frenate dalla lenta attuazione delle riforme strutturali, in particolare nei mercati dei beni e servizi, e dalla necessità di effettuare ulteriori aggiustamenti di bilancio in numerosi settori, nonostante i miglioramenti in atto", scrive ancora la Bce.