22 maggio 2024 15:30

Londra, il cavallo della Guardia reale tenta di mordere una turista

Un cavallo della Guardia reale, a Londra, ha tentato di mordere una turista. La donna si era avvicinata all'animale per fare una foto, mettendogli una mano sul collo. Dopo la reazione del cavallo, lei si è spaventata ed è quasi caduta all'indietro. In quella zona di Buckingham Palace ci sono cartelli per avvisare i turisti che i cavalli potrebbero scalciare.