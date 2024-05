Superbonus, passa alla Camera la fiducia al provvedimento

Con 178 voti favorevoli, 102 contrari e 4 astenuti la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl Superbonus, ossia sul provvedimento recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, già approvato dal Senato.

Il decreto prevede lo stop dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi sugli immobili Iacp, cooperative, Terzo Settore, e per quelli volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (sconto e cessione restano se alla data di entrata in vigore del decreto risulti depositata la Cila).