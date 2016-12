Bce, Bundestag contro Draghi: "Le sue scelte danneggiano le banche"

Gunther Krichbaum, il capo della Commissione Affari europei del parlamento tedesco, ha attaccato le scelte di politica monetaria compiute dal presidente della Bce, Mario Draghi. "I bassi tassi di interesse danneggiano le banche tedesche e sono un salvataggio occulto per Paesi che non fanno riforme strutturali", ha dichiarato. Draghi, in un incontro a porte chiuse al Bundestag, aveva invece detto: "Le misure della Bce stanno funzionando".