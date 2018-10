Bankitalia: ad agosto debito pubblico sceso di 15,5 miliardi

Secondo i dati di Bankitalia, dopo il record di luglio il debito pubblico è sceso. Come riportato nel supplemento al Bollettino Statistico "Finanza pubblica, fabbisogno e debito", ad agosto è diminuito di 15,5 miliardi, risultando pari a 2.326,5 miliardi di euro. In calo anche le entrate tributarie, che sono state pari a 43,7 miliardi, in diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2017.