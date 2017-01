Banche, tempi più lunghi per il salva-risparmio: in Senato il 2/2

Si allungano i tempi per l'approvazione del decreto salva-risparmio in Senato. La commissione Finanze avrebbe dovuto dare inizio al voto sugli emendamenti già mercoledì, ma sta ancora aspettando il parere della commissione Bilancio, previsto per giovedì mattina. Un rallentamento che rischia di far slittare dal 31 gennaio al 2 febbraio l'arrivo della normativa in Aula.