Auto, aumentano le vendite in Ue a maggio: +16%. In Italia il mercato con la migliore performance: +20,5%

Il mercato dell'auto è cresciuto a maggio per il 33esimo mese consecutivo, con un balzo rispetto al 2015 del 16% a quota 1,2 milioni di vetture vendute, molto vicino ai valori del 2008. Lo confermano i dati dell'Acea . Nei primi 5 mesi del 2016, le immatricolazioni sono cresciute del 9,9% a quota 6,4 milioni. Miglior performance quella del nostro mercato a 20,5%. Nel dettaglio, le vendite del gruppo Fca in Ue sono cresciute del 25,3%.

Da gennaio a maggio 2016, tutti i principali mercati sono cresciuti: l'Italia (+20.5%), la Spagna (+12.5%) e la Francia (+10.5%) sono cresciuti un misura più rilevante, seguiti da, Germania (+6.8%) e Regno Unitio (+4.1%). Secondo Acea il mercato europeo continuerà a crescere: la stima per il 2016 è di un incremento intorno al 5%.



Vola Fca in Europa - Le immatricolazioni del gruppo nei Paesi Ue ed Efta sono state a maggio 98.011, il 25,3% in più dello stesso mese 2015, con la quota che sale dal 6,8 al 7,4%. Nei primi cinque mesi dell'anno le consegne di Fca sono state 452.043, in crescita del 17,6% sull'analogo periodo 2015. La quota è salita dal 6,4 al 6,9%.



Panda e 500 guidano le vendite tra le city car - Le vendite di auto a marchio Fiat sono aumentate del 26,8%; le Jeep del 30%; le Lancia/Chrysler del 31,9%; le Alfa Romeo sono diminuite dell'1,1%. Panda e 500 guidano con una quota del 30,7% le vendite tra le city car. La 500L è la più venduta nel suo segmento con il 32,9% di quota. Bene anche la 500X e la Renegade, stabilmente nelle posizioni di vertice nel loro segmento, e la Tipo che continua a scalare in modo costante le classifiche di vendita.