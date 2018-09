Audio Casalino, Mef:Giovanni Tria ha piena fiducia nei suoi tecnici"

"Il ministro Giovanni Tria esprime piena fiducia ai dirigenti e alle strutture tecniche del Mef e apprezzamento per il lavoro che stanno svolgendo a sostegno dell'attuazione del programma di governo, come peraltro evidenziato dal presidente del Consiglio". Il messaggio di via XX settembre arriva in risposta alla diffusione dell'audio privato di Rocco Casalino in cui accusa alcuni tecnici del Mef.