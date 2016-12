Assolombarda fa volare Milano: due anni dopo i risultati del piano

Ecco alcuni dei più importanti progetti, descritti anche nel video "Far volare milano due anni dopo".



Codice Italiano Pagamenti Responsabili (CPR) - Lanciato a maggio 2014 da Assolombarda, dal 16 settembre 2015 è stato adottato da Confindustria divenendo nazionale e intende allargare il più possibile il numero di imprese che garantiscono pagamenti puntuali ai fornitori. Nella sua sola dimensione lombarda ha già aggregato 259 iscritti (aziende, banche e istituzioni) che hanno pagato regolarmente oltre 81 miliardi di euro all'anno a più di 200.000 fornitori.



Fisco competitivo nel territorio - Per rendere il carico fiscale locale meno oneroso per le aziende e fa “gareggiare” tra loro i Comuni milanesi in modo che riducano la tassazione sugli immobili di impresa. Questo ha portato a un abbassamento delle tasse locali in diversi comuni tra i quali Pero, Corsico, Cinisello Balsamo, Lainate, Melzo Rho e Sesto San Giovanni con sensibili risparmi da parte delle imprese su quei territori, oltre ad avere affrontato e risolto numerosissime pratiche insolute a carico delle imprese.



Semplificazione legislativa e burocratica - Nato per snellire la normativa regionale e locale. Un apposito Osservatorio ha rilevato che la burocrazia costa ogni anno 160.000 euro alle piccole imprese e 700.000 alle medie, e che le piccole e medie imprese spendono in compiti burocratici rispettivamente 45 e 190 giorni l'anno di lavoro di una risorsa dedicata, che corrisponde al 3-4% del loro fatturato. Cifre da cui risulta chiaramente il peso schiacciante dell'eccesso di norme sul nostro tessuto produttivo.



ABC Digital - Nell'anno scolastico 2014-2015 ha visto più di 550 studenti di 22 scuole superiori lombarde trasformarsi in docenti per insegnare a 1.700 alunni over 60 come cavarsela con internet, app e dispositivi digitali. I ragazzi sono stati preparati da trainer e tutor di 13 aziende partner.



Partnership scuola impresa - Per rafforzare la cooperazione tra imprese e istituti tecnici e professionali per allineare la formazione alle competenze richieste dalle aziende e che ha visto quasi raddoppiare nel 2015 (da 3.500 a 6.000) gli studenti coinvolti in progetti di alternanza scuola-lavoro (per un totale di 9.500) provenienti da 80 istituti (il 56% degli istituti tecnici e professionali delle province di Milano e Lodi) inseriti nelle reti territoriali promosse da Assolombarda.



Post-diploma a misura d'impresa - Intende promuovere la formazione professionale. Sono stati costituite 5 Fondazioni che negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 hanno avviato 8 corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) di durata biennale e 4 corsi di istruzione e formazione tecnica superiore-IFTS di durata annuale. In totale sono stati coinvolti oltre 500 studenti.



Startup town - Stimola la nascita di imprese innovative interessanti per invogliare i grandi gruppi a investire: al momento si sono associate ad Assolombarda già 175 startup, di cui 153 innovative (86,4%), ed è salito a 41 il numero dei partner coinvolti nel progetto.



Life science e città della salute - L'obiettivo è quello di costruire una filiera competitiva tra imprese, IRCSS e Università lombarde. A luglio è stato costituito il Cluster Lombardo Scienze della Vita che vede già più di 70 aderenti e vuole affermarsi in ambito biotecnologico, farmaceutico, clinico, della salute e del benessere. Con il riconoscimento di Regione Lombardia, l'Associazione avrà la possibilità anche di accedere ai bandi regionali ed europei.



Attrattività del territorio - Punta a rendere Milano più attrattiva raccontando i punti forti della grande area metropolitana e a realizzando servizi che invoglino le imprese a scegliere Milano come propria sede.



Infrastrutture e mobilità - Vuole potenziare la mobilità attraverso il miglioramento di reti fisiche e digitali e di servizi di trasporto integrato. E' stato lanciato “Call For Ideas 4x4”, il primo concorso di idee per startup innovative nel settore della mobilità e i progetto selezionati saranno protagonisti della nuova edizione della Mobility Conference 2016, il 7 e l'8 marzo.



E-government - Intende sviluppare gli aspetti della città digitale legati all'amministrazione pubblica e per questo si è avviata con SDA Bocconi la ricerca sui modelli di business che le principali aree metropolitane europee hanno adottato per l'evoluzione del digitale.



Attivazione della Città Metropolitana - Vuole consolidare il ruolo di Assolombarda nella costituzione della Città Metropolitana di Milano presentando le priorità delle imprese e avanzando proposte concrete alla Commissione che ha lavorato allo Statuto della Città Metropolitana di Milano. Molte di queste proposte sono stato apprezzate e inserite nel testo finale approvato.



Expo Jobs - Progetto concluso con successo, intendeva cogliere le molte opportunità di lavoro offerte dall'Esposizione Universale.



Nexpo - Improntato sul Post Expo, dopo aver spostato l'attenzione del tema a livello nazionale.



Bancopass - Per facilitare l'accesso al credito è stato costruito uno standard condiviso di comunicazione finanziaria tra sistema creditizio e sistema delle imprese che è riuscito catalizzare attorno a sé 24 banche, 2 società di factoring, 1 fondo di minibond, 1 federazione di banche di credito cooperativo e quasi 750 aziende utilizzatrici.



Energia meno cara - aiuta a realizzare gruppi d'acquisto, convenzioni e forniture on demand per ridurre la spesa energetica degli associati: le prime 60 imprese che ne hanno usufruito hanno risparmiato oltre 1,3 milioni di euro.



Internazionalizzazione delle imprese - Ben 24 aziende associate hanno partecipato a novembre alla missione in Iran organizzata dal sistema Confindustria insieme al vice Ministro allo sviluppo economico, ad ABI e a 360 rappresentanti italiani. Inoltre, accordi specifici di collaborazione sono stati sottoscritti con organizzazioni serbe e cinesi per aiutare le aziende a cogliere opportunità in questi Paesi e a settembre sono stati attivati pacchetti di assistenza personalizzata per le imprese interessate a espandersi in India e nell'est Europa.



Sicurezza al centro - Sottolinea l'importanza della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro come vantaggio competitivo per l'impresa.