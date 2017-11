Assolombarda, al via la prima edizione di "Giovani Presenti"

La prima edizione - A "Giovani Presenti" hanno partecipato oltre 100 giovani del territorio. In un primo momento, i ragazzi - riuniti al Palaiper di Monza - hanno svolto tutti insieme un'attività di teambuilding. Nel pomeriggio, invece, i partecipanti sono stati divisi in gruppi e hanno prodotto un piano d'azione che possa diventare un manifesto da proporre a tutti gli stakeholder del territorio. I giovani si sono confrontati su Giovani e lavoro, Multietnicità di talento, Web reputation, Health, Sistema Giovani, Economia circolare.



“Questo primo appuntamento di 'Giovani Presenti' ha l'obiettivo di porre le basi per la creazione di un cuore pulsante dove far nascere idee e progetti guardando al futuro", ha dichiarato Mattia Macellari, presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.



“Per la prima volta i gruppi dei giovani milanesi - ha affermato Matteo Baroni, presidente Gruppo Giovani di Assimpredil Ance - si trovano seduti allo stesso tavolo per un progetto comune. Ritengo che solo uniti e assieme si può arrivare ad una crescita comune e questa condivisione può essere da spunto per portare avanti nuovi progetti e nuove sfide. Una prima esperienza che spero possa essere solo l’inizio di un percorso comune!”.



“I giovani dirigenti delle imprese industriali - ha sostenuto Sergio Quattrocchi, coordinatore Giovani Aldai – sono parte attiva indispensabile per contribuire allo sviluppo di Milano e della Lombardia. Aldai - Federmanager ha colto in pieno il significato di questo incontro inter-associativo che mette in evidenza il tema demografico e sostiene il dialogo ormai ineludibile per tutta la nostra società. Solo cogliendo stimoli nuovi, dai millennials alla web reputation, dall’economia circolare alla multietnicità, e utilizzando modi nuovi per 'scendere in campo', potremo veramente dispiegare la forza propulsiva e la creatività che sospinge l’industria e l’economia del nostro territorio”.



"Si parla spesso di internazionalizzazione e di esportazione delle eccellenze del Made in Italy - ha dichiarato Michele Nicchio, presidente Giovani Aiop - e tra queste indubbiamente va annoverata la sanità e la conquista di un servizio sanitario nazionale tra i primi al mondo; per questo come giovani imprenditori della sanità privata riteniamo che l’intercambio culturale con i colleghi di altri settori spesso trasversali al nostro possa favorirne lo sviluppo e trasformarlo in un volano per tutto l’indotto che ne consegue”.



“La nostra vocazione associativa - ha affermato Vincenzo Scuotto, presidente Gruppo Giovani Aidp Lombardia - è lo sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale in ambito risorse umane, promuovendo eventi, progetti e ricerche per il successo delle organizzazioni e la crescita delle persone che vi lavorano. Come Gruppo Giovani AIDP Lombardia vogliamo giocare al massimo questa partita: solo attraverso l'impegno ad occuparci del lavoro dei giovani, dello sviluppo dei talenti, valorizzando le opportunità offerte dall'economia digitale e circolare e dalla multietnicità, potremo riappropriarci del futuro e creare occasioni di sviluppo per il territorio e per l'intero Paese”.



“L’Associazione Giovani Avvocati Milano ha accolto con grande entusiasmo l’invito a partecipare al progetto inter-associativo 'Giovani Presenti' promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda. Riteniamo - ha dichiarato Alessandro Izar, Presidente Agam - che la condivisione di idee, di progetti e di obiettivi tra i giovani delle diverse realtà professionali e imprenditoriali del nostro territorio sia la migliore ricetta. Non solo per ottenere grandi e duraturi successi, ma soprattutto per valorizzare con decisione, anche nei confronti delle istituzioni, la propensione verso il cambiamento e il miglioramento; propensione che contraddistingue, e deve contraddistinguere, l’operato delle nostre associazioni".



“Per il gruppo giovani di Sistema Moda Italia - ha messo in luce Alessandra Guffanti, presidente Giovani Sistema Moda Italia - è utile interagire a tutti i livelli della filiera e allo stesso modo è vitale connettersi alle altre industrie del nostro Paese. “Giovani Presenti” interpreta il nostro modo di essere interconnessi e curiosi per affrontare il mercato in evoluzione”.