11:45

- L'Ue deve "mantenere un impianto di disciplina della finanza pubblica che non deve essere messo in discussione ma bisogna dare grande importanza anche a nuove iniziative per la crescita". E' la riflessione del premier Mario Monti intervistato da una tv turca. Per Monti è prioritario "non solo per creare occupazione: in economie che non crescono è difficile mantenere la stabilità della finanza pubblica".