Passera: "Dall'Italia contributo alla Ue"

Nell'Unione Europea, ogni Paese è diverso e quindi deve dare il proprio contributo in modo specifico per risolvere la crisi. L'Italia lo sta facendo, e il governo "ha accumulato in questa fase azioni per 80 miliardi di euro", attraverso "riforme strutturali". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, non risparmiando critiche all'eurozona, il cui modo di gestire la crisi è stato definito "deludente".

"Il sistema di governance è stato inadeguato, continuiamo a non avere una soluzione per la crisi finanziaria", ha detto il ministro per lo Sviluppo. "Serve un vero mercato unico europeo e c'è bisogno di maggior coordinamento" sulle iniziative economiche, ha osservato Passera.



"Dobbiamo rafforzare il bilancio europeo ma abbiamo bisogno di innovazione, infrastrutture, di maggiore competività e l'Europa può dare un supporto importante. Dobbiamo avere il coraggio per affrontare la crisi con gli strumenti giusti. In Europa ci stiamo muovendo nella giusta direzione ma occorrono tempi più veloci, è il parere del ministro.