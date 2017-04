Arnault acquista Christian Dior per fonderla con LVMH

Il gruppo Arnault, che già detiene il 74,1% di Christian Dior (e diritti di voto sull'84,9% del capitale) lancia un'offerta sulle azioni rimanenti. In parte cash (172 euro) e in parte con azioni Hermes (0,192 azioni) per ogni azione Dior con l'obiettivo di semplificare la struttura del gruppo integrandola con Lvmh. Un'operazione che complessivamente mette sul piatto 8 miliardi di euro e 8,9 milioni di azioni Hermes.